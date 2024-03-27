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ASELSAN'ın bakiye siparişleri tarihi seviyede

27.03.2024 - 09:14 | Son Güncelleme :
ASELSAN'ın bakiye siparişleri tarihi seviyede | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN'ın net kârı 2023 yılında 7,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin bakiye siparişleri ise rekor kırdı.

ASELSAN’ın enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal sonuçları açıklandı. Buna göre ASELSAN’ın yıllık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüyerek 73,6 milyar TL’ye ulaştı.

Şirketin brüt kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artış göstererek 16 milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı yüzde 22 olarak gerçekleşen ASELSAN’ın net kârı 7,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 59 olarak gerçekleşti.

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ASELSAN'DAN REKOR

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin yıl sonu finansal sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Türkiye Yüzyılının simgesi olan 2023’e damga vurduk. ASELSAN olarak, 2023 yılını en başarılı şekilde tamamlayan kurumlardan biri olduk. Ülkemize ve ordumuza birçok yeni ve kritik teknolojiyi kazandırdık. CENK, AKREP ve ALPER Radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023’te ilk defa envantere giren ürünlerimizin sadece bir kısmıdır. Oyun değiştirici bir rol oynayacağını düşündüğümüz birçok üründe de son aşamaya geldik. Dünyanın en iyi kamerası ASELFLIR-500, ülkemizin ilk uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, ilk ufuk ötesi sonarımız DÜFAS, ilk AESA uçak burun radarımız, güdümlü mühimmatımız TOLUN, otonom sualtı aracımız DERİNGÖZ gibi ürünlerimizde de 2023 çok önemli mesafeler kat ettiğimiz, başarılar elde ettiğimiz bir yıl oldu. Bu ürünlerin birçoğunda test aşamalarını başarıyla tamamladık, bazılarında seri üretim aşamasına geçtik. ASELSAN olarak ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya, teknoloji üretmeye ve hep daha ileriye gitmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. 2023 yılında aldığımız 5 Milyar ABD Dolarlık sipariş ile şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri tarihi rekor seviye olan 11 Milyar ABD dolara ulaştı. 2023, ASELSAN’ın ihracatta da önemli başarılar gerçekleştirdiği bir yıl oldu. Dört ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20’den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik. Özellikle dünyanın diğer ucunda, Şili’de kazandığımız tank modernizasyon ihalesi ile ASELSAN’ın bu alandaki yetkinliğini kanıtlamış olduk. 2023 yılında, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzalayarak, tarihi bir başarıya ulaştık. Türkiye’nin gurur kaynağı olan ve yurt dışına da ihraç edilen birçok platformu ASELSAN teknolojileriyle donattık. Bu teknolojilerle, ATAK, Hürkuş, Bayraktar TB2, Anka, MİLGEM, Ejder Yalçın, Kirpi gibi marka platformlarımızın gücünü güç katıyoruz."

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AR-GE'DE BAŞI ÇEKİYORUZ

2023 yılında, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47’nci sıraya yükseldiklerini vurgulayan Akyol, "Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında başı çektik. 2023 yılında çalışan sayımızın büyük çoğunluğu mühendis olmak üzere 10 bin 500’ü geçmesi de ASELSAN’ın geldiği seviyeyi gösteren bir başka gelişme oldu.

ASELSAN, yüksek teknolojiyi geliştirmek ve üretmek için yatırımlarını da sürekli artırıyor. Geçtiğimiz yıl, İleri Malzeme Tesisi, Güdüm Kiti Entegrasyon ve Üretim Tesisi ile Elektronik Harp Üretim ve Entegrasyon Tesisi faaliyete geçti. FLIR kamera sistemleri, hava savunma sistemleri, mikroelektronik ve AESA radar alanları için de dört önemli ve büyük yatırımı daha başlatmış durumdayız.

Başarılarımız, bizi Türkiye Yüzyılında daha fazlasını yapma yönünde motive ediyor. Güven veren teknolojilerle yaklaşık yarım asırdır ülkemize hizmet etmeyi başardık. Geliştireceğimiz teknolojilerle, Türkiye Yüzyılının en önemli aktörlerinden, Milli Teknoloji Hamlemizin de en değerli paydaşlarından biri olmayı sürdüreceğiz. 2024 yılında da alanında en iyi ürünleri yapacak, dünyaya ilkleri sunacak ve ihracat odaklı büyüme stratejisini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


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