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Japon yeni dolar karşısında 34 yılın dibinde

27.03.2024 - 09:43 | Son Güncelleme :
Japon yeni dolar karşısında 34 yılın dibinde | Döviz Haberleri

Dolar/yen paritesi 151,97'ye çıkarak son 34 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yıllardır uyguladığı aşırı gevşek para politikasından uzaklaşarak faiz artırmasından sadece bir hafta sonra, yen dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar, 151,72 civarındaki seviyelere toparlanmadan önce 151,97 yen ile 1990'dan bu yana Japon para birimi karşısındaki en yüksek seviyeyi gördü. BoJ yönetim kurulu üyesi Naoki Tamura, Japonya'daki iş dünyası liderlerine, merkez bankasının uzun süredir devam eden aşırı gevşek politikasının ölçeğini küçültmek için yavaş ama istikrarlı bir ilerlemeye ihtiyaç olduğunu söylemesiyle yenin düşüşü hızlandı. 

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MÜDAHALE İDDİASI 

Ancak kısa bir süre sonra Japonya Maliye Bakanı yetkililerin aşırı hareketlere karşı kararlı eylemde bulunmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. Para biriminin 34 yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "Piyasa hareketlerini yüksek bir aciliyet duygusuyla izliyoruz. Aşırı hareketlere karşı hiçbir seçeneği göz ardı etmeden kararlı adımlar atacağız." dedi. Bu açıklama para birimini desteklemek için hükümet müdahalesi spekülasyonlarını artırdı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE DÜŞÜŞ HIZLANDI 

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden önce dolar karşısında 115 civarında seyrediyordu. Ancak işgalin başlamasıyla yen keskin bir şekilde zayıfladı. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, yükselen enflasyonla mücadele etmek için agresif bir şekilde faiz oranlarını artırırken, Japonya Merkez Bankası aşırı gevşek politikalarına sadık kalarak yenin değer kaybetmesine neden oldu. Bu, ihracatçılar için iyi bir haber olsa da, ithalatı daha pahalı hale getirdi.

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Geçen hafta banka nihayet alışılmışın dışındaki parasal teşvik programından bir adım uzaklaştı. BoJ, 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı. Ancak yen o zamandan bu yana düşmeye devam etti.


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