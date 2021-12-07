ASELSAN'dan 2 yeni sözleşme | Ekonomi Haberleri

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon TL ve 85 milyon dolarlık iki yeni sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile 700 milyon TL ve 85 milyon dolarlık bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.

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ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında toplam 700.000.000,- TL ve 85.000.000,- ABD Doları bedel ile bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2024-2026 yılları arasında gerçekleşecektir."

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