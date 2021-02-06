‹ Önceki Haber Biden'ın destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay Biden'ın destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay Sonraki Haber › BDDK'dan onay: Yeni bir yatırım bankası kuruluyor BDDK'dan onay: Yeni bir yatırım bankası kuruluyor

ASELSAN Konya Silah Sistemleri'ne 'devlet yardımı'

06.02.2021 - 10:29
ASELSAN Konya Silah Sistemleri'ne 'devlet yardımı' | Ekonomi Haberleri

ASELSAN Konya Silah Sistemler tarafından Konya'da yapılacak silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" yapılacak.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da yapılacak silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımının "proje bazlı devlet yardımı" uygulamasıyla desteklenmesi kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ tarafından Konya'da yapılacak silah ve silah sistemleri üretim tesisi yatırımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Kasım 2019'da başlayan yatırım 3 yıl içinde tamamlanacak, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Sabit yatırım tutarı 830 milyon 692 bin 17 lira olarak öngörülen proje sonunda 168 ilave istihdam sağlanması ve 30 nitelikli personel çalıştırılması hedefleniyor.

Yatırım süresi sonunda yılda 1000 adet silah sistemi, 5 bin adet hafif kalibre silah ve 240 adet orta kalibre silah üretilmesi hedefleniyor.

SAĞLANACAK DESTEKLER

Yatırım projesine, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (Vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 75, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 25 milyon lira) sağlanacak.

Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: -0,50% Hacim : 27.893 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 05.02.2021 Yüksek 1.550
Açılış: 1.545
7,0564 Değişim: -1,11%
Düşük 7,0291 06.02.2021 Yüksek 7,1484
Açılış: 7,1358
8,5102 Değişim: -0,47%
Düşük 8,4591 06.02.2021 Yüksek 8,5826
Açılış: 8,5505
411,06 Değişim: -0,14%
Düşük 407,31 05.02.2021 Yüksek 413,11
Açılış: 411,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.