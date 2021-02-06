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BDDK'dan onay: Yeni bir yatırım bankası kuruluyor

06.02.2021 - 11:18
BDDK'dan onay: Yeni bir yatırım bankası kuruluyor | Ekonomi Haberleri

BDDK'dan "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Destek Faktoring AŞ, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun tarafından 300 milyon TL sermayeli "Destek Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği bildirildi.


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