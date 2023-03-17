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Arjantin'den dev faiz artırımı

17.03.2023 - 07:15 | Son Güncelleme :
Arjantin'den dev faiz artırımı | Ekonomi Haberleri

Enflasyon sorunuyla mücadele etmeye çalışan ancak başarısız olan Arjantin Merkez Bankası çareyi faiz artırmakta arıyor.

Arjantin ekonomisi üç haneli enflasyon rakamlarına ulaştı. Enflasyonu düşürmek için ortaya konan politika setleri tamamen devre dışı kalınca faiz artırımı yaparak enflasyonu düşürmeye çalışan Arjantin Merkez Bankası güçlü faiz artırımı yaptı.

Arjantin Merkez Bankası faizi 300 baz puan artırdı ve faiz yüzde 78'e ulaşmış oldu.

ENFLASYON YÜZDE 102.5

Arjantin'de son açıklanan enflasyon yüzde 102,5 oldu.


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