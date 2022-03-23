Arjantin'den 2022'de üçüncü faiz artırımı | Ekonomi Haberleri

Arjantin Merkez Bankası, mart ayında 200 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 44.50'ye yükseltti. Banka böylelikle 2022 yılında üçüncü faiz artırımını gerçekleştirmiş oldu.

Arjantin Merkez Bankası enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkması nedeniyle 2022'de 3 kez faiz artırımı yaptı. Arjantin Mart ayında 200 baz puan faizi artırarak yüzde 44.50'ye yükseltmiş oldu. Arjantin Merkez Bankası, ocakta 200, şubatta 250 baz puan faiz artırımına gitmişti.

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