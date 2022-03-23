Kavcıoğlu: Kur Korumalı Sisteme teveccüh büyük | Ekonomi Haberleri

Kavcıoğlu: Kur Korumalı Sisteme teveccüh büyük
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi, "Sisteme teveccüh büyük. Vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak ve DTİK Bölge Komite Başkanlarıyla bir araya geldi.
TRT haberin aktardığına göre, Kavcıoğlu Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi.
Kavcıoğlu, "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor. YUVAM hesabından ayrılmak konusunda Türkiye’de asla sıkıntı olmaz." dedi.
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