Arjantin faizi değiştirmedi | Ekonomi Haberleri

Arjantin Merkez Bankası faizi yüzde 75 olarak korudu.

Arjantin yüksek enflasyonla mücadele etmek için faizi yükseltmişti. Bu ayki toplantıda ise faiz oranı değiştirilmedi ve yüzde 75 olarak korundu.

BCRA Para Politikası Kurulu, enflasyon oranlarındaki gelişmeler ışığında ihtiyatlı davranmaya devam edeceklerini açıkladı.

ENFLASYON YÜZDE 100'E YAKLAŞTI

Arjantin İstatistik Kurumu, Ocak ayı için enflasyonun aylık yüzde 6,0 artışla yıllık yüzde 98,8'e ulaştığını açıkladı.

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