Arjantin faizi 300 baz puan artırdı | Ekonomi Haberleri

Ekonomisindeki sorunların üstesinden gelemeyen Arjantin, çareyi faiz artırmakta arıyor. Arjantin Merkez Bankası, faiz oranını 300 baz puan artırdı.

Uzun yıllardır ekonomisi krizden çıkmayan ve katlanan enflasyon sorunuyla mücadele etmeye çalışan Arjantin yeniden faiz artırdı. Arjantin Merkez Bankası faizi 300 baz puan artırarak yüzde 78'den yüzde 81'e yükseltti.

KURAKLIĞIN DA ETKİSİ VAR

Arjantin'de Mart ayında enflasyon, tarihi kuraklık nedeniyle ve eğitim öğretimin de başlamasıyla piyasa beklentilerinin çok üstünde 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Arjantin'de enflasyon yüzde 104.3 seviyesinde gerçekleşti.

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