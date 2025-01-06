Arızayı bilen yapay zeka... İşte 2025 yılın otomotiv trendleri

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YAPAY ZEKÂ TAMİR EDECEK

5G tabanlı internetin otomobillere girmesi bu sektörü de tıpkı akıllı telefon ve bilgisayarlar gibi dönüştürmeye başladı. Bu kapsamda, 2025 yılı yeni nesil otomobillerde yapay zekâ tabanlı hizmetlerin daha çok kullanılmaya başlanacağı bir yıl olacak. Tabi ki bu teknolojiler bir anda otomobillere girmeyecek. Yapay zekâ çipleri alanında dünyanın en büyük firmalarından olan Nvidia, bu hafta ABD’de kapılarını açacak CES’te (Tüketici Elektroniği Fuarı) yapay zekâyı bir adım ileri taşıyacak yeni çip setini tanıtacak. Bu teknoloji yapay zekânın elde ettiği verileri otomatik olarak işlemesine yani uygulamaya geçirmesine imkân tanıyor. Örneğin, bu teknolojiyi kullanan bir otomobil elektronik sistemlerinde bir arıza yaşar ise bunu kendi kendine giderebilecek veya olası mekanik arızaları sürücülere önceden haber vererek kazalara engel olabilecek.

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FİYATI UYGUN ELEKTRİKLİLER

Avrupa pazarlarındaki daralamaya rağmen elektrikli araçlardaki büyümenin 2025 yılında da sürmesi bekleniyor. S&P Global Mobility’nin tahminlerine göre, 2025 yılında bataryalı elektrikli araç satışları 2024 yılına kıyasla yüzde 30 artarak 15.1 milyon adede çıkacak ve toplam satışların yüzde 16.7’sini oluşturacak. Gerek bataryayı oluşturan hammaddelerin fiyatlarının düşmesi gerekse otomotiv üreticilerinin yatırımları kapsamında, küresel ekonomideki bozulmalar nedeniyle dünyada otomobile yüksek bütçelerin ayrılamadığı bu dönemde, çok daha uygun fiyatlı şehirli elektrikli otomobillerin sayısı artacak. Bu sene Türkiye’ye de gelecek seçenekler arasında Citroen eC3, Opel Frontera, Hyundai INSTER, VW ID.3, Renault 5 ve Tesla Model Q gibi modeller bulunuyor.

SÜPER HİBRİT ÇAĞI

Elektrikli araçlara mesafeli olan kulllanıcılara yönelik Plug-in Hybrid (Şarj Edilebilir Hibrit) alternatiflerinin sayısı artıyor. Normalde hibrit motor deyince ilk akla gelen üreticiler Japonlar olsa da artık daha çok Çinli ve Avrupalı üretici Plug-in Hybrid otomobillerini geliştirmeye başladı. İşte 2025 yılı da Plug-in Hybrid’lerin hem Avrupa’da hem de Türkiye’de pazar paylarının artacağı bir yıl olacak. Türkiye’de bu araçlarda ÖTV oranın yüzde 30’a kadar düşmesi de bu araçları teşvik ediyor. Bu kapsamda, yaklaşık 20 kWh’nın üzerinde pil paketine sahip ve net 100 km tamamen elektrikli sürüşe imkân tanıyan bu otomobillerin sayısının 2025’te artması bekleniyor. Örneğin, Mercedes-Benz GLC 350e, 24 kWh pil paketiyle Plug-in Hybrid çözümlerini bir sonraki aşamaya taşıyarak “süper hibrit” çağını başlatıyor. Bu arada Plug-in Hybrid otomobil satışlarının 2030 yılına kadar 9.1 milyon adede ulaşarak her 4 elektrikli otomobilden 1’ini oluşturması bekleniyor.

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SEVİYE 2 OTONOM STANDART OLUYOR

Pandemi öncesine kadar lüks sınıftaki otomobillerde bile opsiyon olan yani ilave ücretler ödenerek sahip olunabilen sürüş yardımcılarının 2025 yılında artık ana akım modellerde standart olarak sunulması bekleniyor. Özellikle Tesla ve Çinli üreticilerin söz konusu teknolojileri tüketicilere standart olarak vermesi Avrupalıları bir anlamda bunun için zorladı. Yapılan araştırmalar, araçların sürücülere direksiyon, frenleme ve hızlanma konusunda yardım ettiği Seviye 2 otonom sistemlerinin 2025 model yılına ait otomobillerde artık daha yaygın şekilde standart olarak kullanılacağını ortaya koyuyor. Euromonitor International’ın tahminine göre 2025’te 43 büyük ekonomiye sahip ülkede satılan otomobillerin yüzde 48’i Seviye 2 otonom özelliklerine sahip olacak. Özetleyecek olursak, bu sene otomotivde artan sert rekabet ortamı tüketicilerin daha az paraya daha çok teknolojiye sahip olmasını sağlayacak.

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SÜRÜCÜYE ÖZEL SESLİ ASİSTAN

Çözünürlüğü yüksek ekranlar geçtiğimiz yıl otomobillerdeki en büyük trendler arasında yer alıyordu. Bu yılın ise mevcut basit asistanların dışına çıkarak, sürücüleri daha iyi anlayan ve onların hayatını kolaylaştıran sesli asistanların yılı olabilir. Pazar tahminleri sesli asistanların 2025’te önemli bir çıkış yakalayacağını öngörürken markalar da bu alanda uzmanlaşmış teknoloji şirketleriyle işbirliklerini geliştiriyor. Buradaki gelişmelerin bir sebebi de artık otomobillerde dikkat dağıtan çok fazla unsurun olması. Sesli asistanların tüm bu dağınıklıkları bitireceği tahmin ediliyor. Bu noktada ChatGPT, Amazon ve Google tabanlı sesli asistanların sürücülerin normalde düğme veya ekran üzerinden yapması gereken birçok kontrolü daha akıllı şekilde yapması bekleniyor.

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MENZİL SAVAŞLARI

2025 yılı aynı zamanda yeni nesil elektrikli araç altyapılarında yükselen yüksek menzilli otomobillerin yılı da olacak. 2025’te teknoloji meraklıların gözü Tesla, Mercedes-Benz CLA ve BMW Neue Klasse’ye çevrilecek. Tabi ki Çinli üreticiler de tüm kozlarını oynayacak. Örneğn, BMW’nin yeni Neue Klasse mimarisinin 800 voltluk hızlı şarj kapasitesine sahip olması ve 800 kilometreden fazla menzil sunması bekleniyor. Yine Mercedes-Benz’in yeni mimarisininda yükselecek CLA’nın 750 km menzile sahip verimli bir elektrikli çözüm olması bekleniyor. Tesla cephesinde ise merakla beklenen Model Y Juniper’ın 600 km’nin üzerine uzun bir menzile sahip olacağı tahmin ediliyor.