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Araştırma Görevlisi maaşı 2025 yılında ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? 2025 Araştırma Görevlisi maaşı zam oranları

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Araştırma Görevlisi maaşı 2025 yılında ne kadar olacak, yüzde kaç artacak 2025 Araştırma Görevlisi maaşı zam oranları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 10:43

2025 Kamu kurumlarında çalışan memurların yeni maaşları belli oluyor. Profesör ve araştırma görevlisi maaşlarının yanı sıra polis, öğretmen, avukat, mühendis, imam, vaiz gibi memurların alacağı zam oranları açıklanacak. Memur maaşları Ocak-Temmuz arası aylarda geçerli olacak. İkinci zamlar ise Temmuz ayında yapılacak. Farklı derece ve kıdemde görev yapan memurlar ise kendi maaşlarını öğrenmek istiyor. 1/4 derecesinde görev yapan profesör son olarak 86 bin 378 lira maaş alıyordu. 7/1 derecesinde görev yapan araştırma görevlisi ise 49 bin 582 TL maaş alıyor. Peki Profesör ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, maaş zammı hesaplama…

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Memur maaş zammıyla birlikte profesör ve araştırma görevlisi maaşları da zamlanacak. Üniversitelerde araştırma görevlisi ve profesör olarak görev yapanlar ise Ocak zammı ile maaşlarının kaç liraya yükseleceğini yakından takip ediyor. Peki 2024 Araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, son dakika zamlı profesör ve araştırma görevlisi maaş zammı hesaplaması…

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verilerine göre araştırma görevlisi ve profesör unvanına göre çalışan personellerin maaşları şu şekilde öngörülüyor;

Araştırma Görevlisi maaşı 2025 yılında ne kadar olacak, yüzde kaç artacak 2025 Araştırma Görevlisi maaşı zam oranları

Bu rakam, Aralık ayı enflasyon verileri ile bir kez daha güncellenmiş olacak.

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