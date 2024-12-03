Araştırma Görevlisi maaşı 2025 yılında ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? 2025 Araştırma Görevlisi maaşı zam oranları

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Memur maaş zammıyla birlikte profesör ve araştırma görevlisi maaşları da zamlanacak. Üniversitelerde araştırma görevlisi ve profesör olarak görev yapanlar ise Ocak zammı ile maaşlarının kaç liraya yükseleceğini yakından takip ediyor. Peki 2024 Araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? İşte, son dakika zamlı profesör ve araştırma görevlisi maaş zammı hesaplaması…

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE PROFESÖR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon verilerine göre araştırma görevlisi ve profesör unvanına göre çalışan personellerin maaşları şu şekilde öngörülüyor;

Bu rakam, Aralık ayı enflasyon verileri ile bir kez daha güncellenmiş olacak.