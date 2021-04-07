‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve faiz mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz ve faiz mesajı Sonraki Haber › Ünlü yatırımcı Faber: Türk şirketleri çok iyi bir araç Ünlü yatırımcı Faber: Türk şirketleri çok iyi bir araç

Aramco yüzde 49 hisse satışı için görüşüyor

07.04.2021 - 13:14
Aramco yüzde 49 hisse satışı için görüşüyor | Ekonomi Haberleri

Saudi Aramco, petrol boru hatlarındaki hissesinin yüzde 49'unun satışı için görüşmeler yapıyor.

Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'nun, sahip olduğu petrol boru hatlarının yüzde 49 hissesini ABD'li, Çinli ve yerel yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 10-15 milyar dolardan bir fiyata satmak için görüştüğü belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu satışa ilişkin anlaşmanın bu hafta içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu haberde, sahip olduğu petrol boru hatlarındaki hisselerin çoğunluğunu elinde tutarak varlıkların operasyonel kontrolünü de garanti altına alan Saudi Aramco'nun, yüzde 49'luk hissenin satışı için ABD satınalma devi Apollo Global Management Inc, enerji yatırım şirketi EIG Global Energy Partners, Çin altyapı fonu Silk Road Fund, Çin özel sermaye fonu China Reform Fund Management Co ve Suudi emeklilik fonundan oluşan bir grup yatırımcıyla görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Buna göre, hisselerin 10-15 milyar dolara satışı noktasında anlaşılması durumunda, taraflar arasında bir ortak girişim kurulması beklenirken,gelir paylaşımı konusunda detaylar henüz bilinmiyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,19% Hacim : 17.477 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.402 07.04.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.421
8,1504 Değişim: 0,05%
Düşük 8,1369 08.04.2021 Yüksek 8,1688
Açılış: 8,1462
9,7047 Değişim: 0,15%
Düşük 9,6545 08.04.2021 Yüksek 9,7150
Açılış: 9,6906
455,46 Değişim: 0,03%
Düşük 454,65 08.04.2021 Yüksek 456,32
Açılış: 455,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.