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Antalya’da 4 turistten biri Alman

02.11.2022 - 09:32 | Son Güncelleme :
Antalya’da 4 turistten biri Alman | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, 2022 yılında da turist sayısıyla yine yüzleri güldürüyor. Tüm yıllarda olduğu gibi yaz ve kış aylarında yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi Antalya’ya, bu yılın ilk 10 ayında da gökten adeta turist yağdı.

Kente sadece Antalya Dış Hatlar Terminali’nden 12 milyon üzerinde turist geldi. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında kente 72 bin 681 uçakla 12 milyon 154 bin 621 turist iniş yaptı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ziyaretçilerin sayısında Almanya 3 milyon 164 bin 145 ile birinci sırada yer alırken, onu 2 milyon 617 bin 906’yla Rusya, 1 milyon 182 bin 872 ile İngiltere, 734 bin 950’le Polonya, 338 bin 736’la da Kazakistan takip etti. 


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