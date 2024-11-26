Android ve IOS'a rakip geldi! Çinli teknoloji devi yerli işletim sistemli telefonunu tanıttı

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Apple'ın iOS'u ve Google'ın Android'i şu anda cep telefonlarının büyük çoğunluğunda kullanılıyor. Huawei ise, şirketin kendi HarmonyOS Next işletim sistemini çalıştıran en yeni Mate 70 akıllı telefonlarını tanıttı.

Bu lansman, son yıllarda ABD'nin ağır yaptırımları nedeniyle faaliyetlerine ara veren ancak daha sonra satışlarını artırarak toparlanan Huawei'nin kaderinde önemli bir dönüşümün başlangıcı oldu.

Huawei Tüketici İş Grubu İcra Direktörü Richard Yu, Salı günü öğleden sonra şirketin Shenzhen merkezinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bugün, uzun zamandır beklenen, şimdiye kadarki en güçlü Mate 70 karşımızda." dedi.

Natixis'in kıdemli ekonomisti Gary Ng, AFP'ye yaptığı açıklamada, "HarmonyOS Next, Çin'in performans iyileştirmesi sağlayan yazılımlarda Batı teknolojilerine bağımlılıktan uzaklaşması için bir dönüm noktası olan ilk yerli işletim sistemidir" dedi.

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Huawei'nin çevrimiçi alışveriş platformuna göre, üç milyondan fazla ön sipariş verildi.

ABD YAPTIRIMLARININ HEDEFİ OLDU

Huawei, Washington ile Pekin arasındaki teknoloji savaşına girmeden önce Çin'in en büyük yerli akıllı telefon üreticisiydi.

Canalys'in son raporuna göre şirket, üçüncü çeyrekte 10,8 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatı yaptı ve Çin pazarının yalnızca yüzde 16'sını ele geçirdi.

Şirket Salı günü yaptığı açıklamada Mate 70'in 758 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olduğunu duyurdu.

Şirket, Mate 70 akıllı telefon satın alanlara, tamamen kendi geliştirdikleri işletim sistemini kullanmama seçeneğinin sunulacağını belirtti.

Yu, Salı günkü etkinlikte günlük olarak birçok uygulama güncellemesinin" gerçekleştiğini söyleyerek "İki-üç ay içinde HarmonyOS ekosistemimizin uygulama kullanıcı deneyiminin daha olgun ve daha mükemmel hale gelmesini bekliyoruz" diye ekledi.

Huawei, Pekin ve Washington arasındaki yoğun bir teknoloji rekabetinin merkezinde yer alıyor. ABD'li yetkililer, Huawei'nin ekipmanlarının Çin makamları adına casusluk yapmak için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

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ABD'nin 2019'dan bu yana uyguladığı yaptırımlar, Huawei'yi teknoloji ve ABD yapımı bileşenler için küresel tedarik zincirlerinden mahrum bıraktı ve bu durum başlangıçta şirketin akıllı telefon üretimini olumsuz etkiledi.

Bu durumun, Pekin'in haksız ticaret uygulamalarına yanıt olarak Çin ithalatına yüksek vergiler uygulayacağını vadeden ABD Başkanı Donald Trump döneminde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Teknoloji araştırma şirketi Canalys'in kıdemli analisti Toby Zhu, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Huawei'nin teknoloji sektörünün tamamına ilham vermesinden ziyade, Çin teknoloji sektörünün kendi kendine yetebilme eğilimi Huawei'nin ilerlemesini mümkün kıldı" dedi.

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Zhu, Huawei'nin yeni nesil akıllı telefon ürünlerinin başarısının, bu çabanın işe yarayıp yaramadığının önemli bir göstergesi olacağını söyledi.