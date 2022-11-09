‘Anadolu Jet bağımsız şirkete dönüşebilir’ | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları, koronavirüs krizinden gelen talep toparlandıkça kısa mesafeli AnadoluJet markasını bağımsız bir şirkete dönüştürmeyi planlıyor.

Bloomberg’in haberine göre Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, İstanbul’da Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Mevcut pazar-talep dinamikleri altında, büyümesini artırmak için AnadoluJet’i ayrı bir birim olarak ayırmak çok daha kolay” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2008 yılında kurulan Türk Hava Yolları’nın markası AnadoluJet, şu anda filosunda bulunan 63 uçak ile iç hatlarda 40 nokta ve 69 hat; dış hatlarda ise 43 nokta ve 65 hat olmak üzere toplamda 83 nokta ve 134 hatta uçuşlarını icra ediyor. İndirimli bir havayolu ile bölgesel bir havayolu arasında bir yerde faaliyet gösteren AnadoluJet’in ana üssü İstanbul’un Asya yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunuyor ve çoğunlukla iç hatlara hizmet veriyor. Bolat, bölünmenin ardından Avrupa şehirlerine daha fazla rota ekleyeceğini söyledi.

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