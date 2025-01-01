Anadolu Efes: Gerekli adımlar atılacak

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Pazartesi akşam saatlerinde Rusya’da yayımlanan bir başkanlık kararnamesi ile AB InBev Efes Russia’nın tüm hisselerinin, Vmeste şirketler grubunun geçici kontrolüne geçtiği belirtilmişti. Vmeste şirketi hakkında herhangi bir bilgi verilmezken bazı çevreler Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu kararı, Belçika merkezli Anheuser-Busch InBev ile Anadolu Efes’in ülkedeki ortak girişimden çıkma planlarını bozmak üzere verdiğini iddia etti.

HİSSELER DÜŞTÜ

Anadolu Efes hisseleri haberin hemen ardından düşüşe geçti, yılın son gününe (31 Aralık Salı) yüzde 10 düşüşle tabandan başladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 30 Aralık tarihinde Rusya’da şirkete geçici yönetim atandığı belirtilerek, “Bugün, Rusya tarafından AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya’daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır. Bu durum ortağımız ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek, gerekli tüm adımlar atılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, konuya ilişkin gelişmelerini usulüne uygun şekilde kamuya duyrulacağı da dile getirildi.

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Açıklamanın ardından da yatırımcıların satış tepkisi sürdü, Anadolu Efes’te iki günlük kaybı yüzde 19 oldu. Böylelikle hissede 2001’den bu yana en kötü iki günlük performans izlendi.

Anadolu Efes, AB InBev’in Rusya iş kolundaki payını, AB InBev ise Anadolu Efes’in Ukrayna iş kolundaki payını devralma konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu işlem sonucu Anadolu Efes’in Rusya’daki ortak girişimde tek hissedar olması planlanıyordu. AB InBev daha önce de hem Rusya hem Ukrayna’daki hisselerini Anadolu Efes’e satmak istemiş ancak Rusya bu plana karşı çıkmıştı.

ŞİŞECAM’DAN DA RUSYA AÇIKLAMASI

Anadolu Efes’in Rusya’da yaşadıkları, bu ülkede operasyonları güçlü diğer Türk şirketlerinin akıbeti hakkında soru işaretleri yarattı. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., Anadolu Efes’in Rusya ile ilgili yaşadığı olumsuzlukların ardından yaptığı açıklamada, Rusya’daki faaliyetlerinin aralıksız ve kesintisiz olarak devam ettiğini ve herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını bildirdi.Şişecam’ın KAP’ta yayımladığı açıklamasında Rusya’da Cam Ambalaj, Cam Ev Eşyası, Mimari Cam ve Otocam olmak üzere dört ana iş kolunda sekiz tesisle yönetilen üretim ve satış operasyonlarının aralıksız ve kesintisiz olarak sürdürüldüğünün altı çizildi. Şirket, Rusya’da yerleşik tüm iştiraklerinin yönetim ve kontrolünü kendi bünyesinde bulundurduğunu ve aynı zamanda “dost ülkeler” tanımında yer alan şirketlerden biri olduğunu belirterek, bu nedenle bölgede yaşanan gelişmelerden herhangi bir şekilde olumsuz yönde etkilenmenin söz konusu olmadığını vurguladı.