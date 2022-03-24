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Ambalaj sektöründe yüzde 26 artış

24.03.2022 - 10:53
Ambalaj sektöründe yüzde 26 artış | Ekonomi Haberleri

Ambalaj sektörü, geçen yılı yüzde 26 değer artışı ile 6,5 milyar dolar ihracatla kapattı.

Ambalaj Sanayiciler Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, “Birim değerimiz 2,5 dolar/kg civarında. Emtia fiyatları, ham madde sorunu, üretim maliyetlerinde 3 kata varan artışlar ve konteyner sıkıntıları ihracatımızı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Sürdürülebilirlik konusu ertelenmemeli. Atık ithalatına karşı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Sarıbekir, en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin Birleşik Krallık, Almanya ve Irak olduğunu belirtti. Bu ülkeleri ABD, İsrail, İtalya, Fransa, Hollanda, Mısır ve İran takip etti. Plastik ambalaj grubu 2021 ihracatının yüzde 66'sını oluşturdu. Kağıt/karton ambalajlar yüzde 23 pay sahibi olurken, metal ambalaj grubu yüzde 7, cam ambalaj yüzde 3, ahşap ambalaj yüzde 1 pay sahibi oldu.

Sarıbekir, "Sektörümüz 2021 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat yapmış ve 2,7 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek, cari açığa yaptığı pozitif katkısını artırmıştır. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmayı hedefleyerek Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışıyoruz" dedi.

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Enerji ve üretim maliyetlerinin ortalama 3 kat arttığına dikkat çeken Sarıbekir, "Arzda sıkıntılar yaşanıyor. Bölgemizde yaşanan sorunlar, Rusya-Ukrayna savaşı, ham madde sıkıntısı ve konteyner sorunu ihracatımızı ciddi anlamda olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Emtia fiyatlarında çok ciddi artışlar var. Diğer yandan gıdada KDV oranı düşürüldü. Ambalaj sektörü de gıda sektörüne hizmet eden bir sanayi kolu. Bu bağlamda sektörümüz için de bir KDV düzenlemesinin yapılabileceğine inanıyorum. KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e inmeli" ifadelerini kullandı.

Atık ithalatına karşı olmadıklarını ancak bunun kademeli olarak indirilip yok olması gerektiğini söyleyen Sarıbekir, “Atık malzemenin geri dönüşüme kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Kendi atığımızı gömerken başkasının ayrıştırdığı atığı satın alıyoruz. Çin’in yaptığı gibi kendi atığımızı kullanmayı teşvik etmemiz gerekiyor. Çin geri dönüşüm sanayisini geliştirmek için dünyanın plastik atığını satın alıp sanayisini geliştirip yavaşça sıfıra getirdi. Bunun için biz de ülkemizdeki toplamayı ve geri dönüşümü geliştirecek sistemlerle uğraşmalıyız. Yeşil OSB konusunu destekliyoruz. Buralarda üretilen ürünlerin de önü açık olacak” dedi.

Sarıbekir, “Gelecekte aynı şekilde karbon karnesi kötü olan ihracatçılar ihracat yapamayacak hale gelecek. İhracatın artmasıyla bu durum birinci derecede paralel ilerliyor. Sanayi OSB’lere toplanıp şehirlerden çıkartılabilir. Bunları her zaman destekliyoruz. Sürdürülebilirlik, çevreci üretim Türkiye’nin geleceği. Çevresel sürdürülebilirliği birinci önceliğe aldığımız zaman hem lojistik hem üretim kalitesi hem de rekabet gücümüz gelişecek. Yeni bir döneme giriyoruz ve buna uyum sağlayamayanlar ayakta kalamayacak" ifadelerini kullandı.


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