Altında Trump rekoru

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Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya gümrük vergisi koyma tehditlerini tekrarlamasının ardından yatırımcıların güvenli limanlara akın etmesiyle rekor seviyeye yükseldi. Yaklaşık yüzde 1.5’luk artışla 2 bin 799 doları görerek rekor kıran ons altın, daha sonra bu seviyeden geri çekildi ve 2 bin 795 dolarda dengelendi. Böylece ons altın, bu yılki kazancını yüzde 7’ye çıkarmış oldu.

Ralli, Trump’ın 1 Şubat’ta Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalatlara yüzde 25 vergi koyacağını tekrar etmesinin ardından geldi. Trump, Kanada ve Meksika’ya uygulanması planlanan tarifelerin sorulması üzerine bu ülkelere yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını söylemişti.

Ons altında yaşanan hareketin ardından, yurt içinde de dolar kuru ve ons altının fiyatına göre hesaplanan gram altın 3 bin 228 TL ile tarihi zirvesini gördü. Dün çeyrek altın 5 bin 275 TL, Cumhuriyet altını 21 bin TL’den satıldı. Analistler, altın fiyatlarında yeni zirvelerin mümkün olduğunu ancak rallinin yıl içinde yavaşlayabileceğini belirtiyorlar.

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YİNE REKOR BEKLENTİSİ

Donald Trump’ın ekonomideki vaatlerinin ABD maliyesini aşındırıp enflasyonu yeniden canlandırabileceği yönündeki endişeler de altına destek vermiş görünüyor. Öte yandan ABD Başkanı’nın tarife çıkışı, piyasada altına da kapsamlı gümrük vergileri uygulanabileceği korkusunu tetikledi. Altın, ABD’de geçmişten bu yana ithalat vergilerinden muaf olan bir üründü. Yatırımcıların vergi endişesi fiyat hareketlerini destekleyen bir başka unsur oldu.

Standard Chartered analisti Suki Cooper, “Gümrük tarifeleri konusunda çok fazla endişe var. Altının güvenli liman cazibesi, geniş tabanlı bir risk olduğunda gerçekten devreye giriyor” dedi. Altının önümüzdeki haftalarda yeni zirvelere ulaşmasının muhtemel olduğunu söyleyen Cooper, rallinin yılın ilerleyen dönemlerinde yavaşlayabileceğini belirtti. Cooper, “Yılın ilk yarısında daha fazla faiz indirimi görürsek, bu altını destekleyecektir, daha sonra bu kuyruk rüzgarı yılın ikinci yarısında azalacaktır” dedi.

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İngiliz finans kuruluşu IG’nin piyasa stratejisti Yeap Jun Rong ise, “Tekrarlanan tarife tehditleri altına güvenli liman alımını artırdı. Enflasyon verisindeki herhangi bir aşağı yönlü sürpriz, Fed için daha fazla politika esnekliği anlamına gelebilir, potansiyel olarak faiz indirimi beklentilerini öne çekebilir ve altın için daha fazla destek sağlayabilir” dedi.

PETROLDE DE TRUMP ARTIŞI

Trump’ın, cumartesiden (bugünden) itibaren Kanada ve Meksika’ya tarifeler uygulanmaya başlanacağı yönündeki görüşlerini yinelemesi petrol fiyatlarında da yükselişe neden oldu. Brent varil başına 77 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas türü petrol 73 dolara yakın bir seyir izledi.

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Kanada ABD’ye günde yaklaşık 4 milyon varil gönderiyor ve iki ülkenin pazarları yakından entegre ve rafineriler Ortabatı’da kesintilere karşı en savunmasız olanlar. Meksika kuzey komşusuna günde yaklaşık 500 bin varil gönderiyor.

BRICS ÜLKELERİNE DOLAR TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS ülkelerinin BRICS para birimi oluşturarak doların yerini alacak bir adım atması halinde bu ülkelere yüzde 100 tarife uygulanacağına ilişkin açıklamalarını yineledi. BRICS ülkelerinden yeni bir BRICS para birimi oluşturmayacakları ya da ABD dolarının yerini alabilecek başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair taahhüt isteyeceğini belirten Trump, “aksi takdirde bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını” ve bu ülkelerin ABD’ye ihracat yapamayacaklarını açıkladı. Trump, bu ülkelerin kendilerine başka bir “enayi ulus” bulabileceklerini ifade etti. BRICS’in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alma şansı olmadığını savunan Trump, “bunu deneyen herhangi bir ülke tarifelere merhaba ve ABD’ye elveda demelidir” şeklinde konuştu.