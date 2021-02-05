‹ Önceki Haber 68 milyarlık borcun taksitleri 6 ay ertelendi 68 milyarlık borcun taksitleri 6 ay ertelendi Sonraki Haber › Dolar kuru 6 ayın en düşüğünde! İşte uzman yorumları Dolar kuru 6 ayın en düşüğünde! İşte uzman yorumları

Altında 100 tonluk hedef

05.02.2021 - 09:01 | Son Güncelleme :
Altında 100 tonluk hedef | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Türkiye’de yıllık 42 ton altın üretimi yapıldığını ifade ederek, “Hedefimiz 5 yıllık süreç içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak. Böylece dünya üzerinde 100 ton üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek istiyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik’in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iştiraki olan Gübretaş’a ait altın sahasında incelemelerde bulundu.

20 YIL ÖNCE KİLOGRAMDI

Gübretaş yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, “Son 5 yılda gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gerekse özel sektör eliyle yaklaşık 400 ton üretilebilir altın rezervi keşfi söz konusu oldu. Bunların içinde şu anda bildiğiniz gibi özel sektör ile üretime aldığımız yerler de var. Geçtiğimiz yıl altın üretiminde bir rekor kırdık; 42 ton. Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimimizi artık tonlarla ifade ediyoruz” diye konuştu.

ÖRNEK İŞLETMELER

Türkiye’nin altın madenciliği işletmeciliğinde dünyaya örnek işletmelere sahip bir ülke olduğunu belirten Dönmez, Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2023 yılında ilk altın üretimi yapmayı planladıklarını ifade etti. Gübretaş Maden İşletmesi’nde 1000 kişiye istihdam yaratılacağını anlatan Dönmez, “Söğüt altın maden projesine gelince, şu an içinde bulunduğumuz bu saha, çiftçi kuruluşu olan Gübretaş’a aittir. Hem açık hem de yer altı işletmesi şeklinde planlanıyor. 1.92 milyon onsluk kısmı rezerv durumunda. Yani üretilebilir durumda. 60- 65 tonu kesin olmakla birlikte, ilave keşiflerle 100 tona çıkabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: -0,50% Hacim : 27.893 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 05.02.2021 Yüksek 1.550
Açılış: 1.545
7,0598 Değişim: -1,07%
Düşük 7,0291 05.02.2021 Yüksek 7,1484
Açılış: 7,1358
8,5033 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4591 05.02.2021 Yüksek 8,5826
Açılış: 8,5505
411,24 Değişim: -0,10%
Düşük 407,31 05.02.2021 Yüksek 413,11
Açılış: 411,63
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.