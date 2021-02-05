Altında 100 tonluk hedef | Ekonomi Haberleri

Bakan Dönmez, Türkiye’de yıllık 42 ton altın üretimi yapıldığını ifade ederek, “Hedefimiz 5 yıllık süreç içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak. Böylece dünya üzerinde 100 ton üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek istiyoruz” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kısa bir süre önce altın rezervi keşfedilen Bilecik’in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü iştiraki olan Gübretaş’a ait altın sahasında incelemelerde bulundu.

20 YIL ÖNCE KİLOGRAMDI

Gübretaş yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Dönmez, “Son 5 yılda gerek Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) gerekse özel sektör eliyle yaklaşık 400 ton üretilebilir altın rezervi keşfi söz konusu oldu. Bunların içinde şu anda bildiğiniz gibi özel sektör ile üretime aldığımız yerler de var. Geçtiğimiz yıl altın üretiminde bir rekor kırdık; 42 ton. Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimimizi artık tonlarla ifade ediyoruz” diye konuştu.

ÖRNEK İŞLETMELER

Türkiye’nin altın madenciliği işletmeciliğinde dünyaya örnek işletmelere sahip bir ülke olduğunu belirten Dönmez, Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2023 yılında ilk altın üretimi yapmayı planladıklarını ifade etti. Gübretaş Maden İşletmesi’nde 1000 kişiye istihdam yaratılacağını anlatan Dönmez, “Söğüt altın maden projesine gelince, şu an içinde bulunduğumuz bu saha, çiftçi kuruluşu olan Gübretaş’a aittir. Hem açık hem de yer altı işletmesi şeklinde planlanıyor. 1.92 milyon onsluk kısmı rezerv durumunda. Yani üretilebilir durumda. 60- 65 tonu kesin olmakla birlikte, ilave keşiflerle 100 tona çıkabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

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