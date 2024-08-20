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Altın yeniden rekor kırdı

20.08.2024 - 13:11 | Son Güncelleme :
Altın yeniden rekor kırdı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratmaya devam ediyor. Ons ve gram altın rekor üstüne rekor kırıyor.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın atacağı adımları beklerken Fed yetkililerinden faiz indirimine yönelik ılımlı açıklamalar geliyor.

Fed'in faiz indirimi olasılığı altın fiyatlarını olumlu destekliyor.

Ons altın güne 2504 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2497 dolar, en yüksek de 2525 dolar seviyesiyle tarihi rekor kırıldı. Şu sıralar 2522 dolarda işlem görüyor.

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Gram altın ise güne 2717 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2709 lira, en yüksek de 2746 lira seviyesiyle rekor kırdı. Şu sıralar 2742 liradan alıcı buluyor.


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