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Almanya'nın sanayi üretiminde düşüş sürüyor

05.11.2021 - 15:27
Almanya'nın sanayi üretiminde düşüş sürüyor | Ekonomi Haberleri

Almanya'da sanayi üretimi, “üretim için önemli miktarda malzeme sıkıntısı” nedeniyle art arda aylık azalışını ikinci aya taşıyarak eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin eylül ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 1 artması yönündeydi.

Aylık yüzde 4 düşüş olarak açıklanan ağustos ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 3,5 azalış olarak revize edildi. Ağustostaki düşüş yine de Nisan 2020’den bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Veriler, eylülde bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,5 gerilediğini ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,8 ve ara malı üretimi yüzde 1,1 düştü.

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Eylülde tüketim malları üretiminde yüzde 0,2 ve inşaatta ise yüzde 1,1 artış kaydedildi. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 1,1 artış oldu. Destatis, Eylül 2021’de Alman sanayi üretiminin, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 9,5 altında kaldığını belirtti.

"HAM MADDE VE ARA ÜRÜNLERDE UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN TEDARİK DARBOĞAZLARI DAHA GENİŞ BİR ALANA YAYILMAKTA”

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sanayi üretiminde ağustosta önemli düşüşün eylül ayında da devam ettiği belirtildi.

Eylülde makine mühendisliği sektöründe üretimin yüzde 3,3 oranında düştüğünün vurgulandığı açıklamada, “Ham madde ve ara ürünlerde uzun süredir devam eden tedarik darboğazları böylelikle daha geniş bir alana yayılmaktadır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Talebin çok yüksek düzeyde kalmasına rağmen, tedarik darboğazları kalıcı olarak ortadan kalkıncaya kadar, sanayi ekonomisinin görünümü karamsar kalacak.” denildi.

"TEDARİK ZİNCİRİ SÜRTÜŞMELERİ, HÜKÜMETİN MALİ TEŞVİKLERİNİ TAMAMEN BALTALADI"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de bugün açıklanan verilerin sanayi üretimin Alman ekonomisindeki büyümeye iki çeyrektir “direnç” gösterdiğini teyit ettiğini belirterek, “ Tedarik zinciri sürtüşmeleri, sadece fiili üretim üzerinde iz bırakmıyor, aynı zamanda yayılmaya ve üretim beklentilerini baltalamaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Brzeski, “Dolu sipariş defterlerine ve düşük stoklarına rağmen Alman sanayisinin ekonomik büyümenin itici gücü değil, büyümeye direnç gösteriyor olması, uluslararası üretim süreçlerinin olumsuz tarafını gösteriyor. Tedarik zinciri sürtüşmeleri, (Alman sanayisinin ) güçlü temellerini ve hükümetin mali teşviklerini tamamen baltaladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisi, özel tüketimin artırması nedeniyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,8'lik büyüme kaydetmişti.

Almanya'da hükümet, 27 Ekim’de bu yıl için daha önce yüzde 3,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ve tedarik zincirindeki sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,6'ya çekti.


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