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Almanya'nın kamu borcunda tarihi rekor

22.12.2020 - 17:40 | Son Güncelleme :
Almanya'nın kamu borcunda tarihi rekor | Ekonomi Haberleri

Almanya'nın kamu borcu, bu yılın ocak-eylül döneminde 296,4 milyar avro artış göstererek yaklaşık 2,2 trilyon avro ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'nın bu yılın 9 ayında federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 2 trilyon 195 milyar 100 milyon avro oldu.

Böylece kamu borcunda tüm zamanların rekoru kırılırken, söz konusu borç, 2019 sonuna göre yüzde 15,6 (296,4 milyar avro) artış gösterdi.

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Destatis, artışın nedeni olarak koronavirüs krizine karşı finansman tedbirleri için Alman hükümetinin borçlanmasını gösterdi.

FEDERAL KAMU BORCU 1 TRİLYON 430,1 MİLYAR AVROYA ÇIKTI

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 241,5 milyar avro artarak 1 trilyon 430,1 milyar avroya yükseldi.

Eyaletlerin borcu yüzde 9,1 yükselişle 631,1 milyar avroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 1,9 artarak 133,9 milyar avroya ulaştı.

Bu arada, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla kamu borcu, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,1 veya 85,9 milyar avro artış gösterdi.

Almanya'nın kamu borç yükünün rekor düzeyde olmasına karşın diğer Avro Bölgesi ülkeleriyle karşılaştırıldığında nispeten düşük kalması dikkati çekiyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bu yıl Almanya'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 74'e ulaşacağını öngörürken, Fransa'da bu rakamın yüzde 116, İtalya'da yüzde 160 ve ABD'de yüzde 128 olması bekleniyor.


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