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Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı

23.12.2020 - 08:50
Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Yeni tip koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında hayata geçen, kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu. 


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