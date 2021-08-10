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Almanya'da şirket iflasları azaldı

10.08.2021 - 12:42
Almanya'da şirket iflasları azaldı | Ekonomi Haberleri

Almanya'da iflas eden şirket sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iflas kanununun askıya alınmasının etkisiyle mayısta 2020'in aynı ayına göre yüzde 25,8 azalarak 1.116 oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede mayısta 1.116 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 25,8 azaldı.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi. 180 iflas başvurusu olan inşaatı, 168 iflas başvurusuyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dahil toptan ve perakende ticaret sektörü izledi. Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç temmuzda 7 milyar avro olarak kaydedildi.

Söz konusu borç, 2020’un mayıs ayında yaklaşık 3,1 milyar avroydu. Destatis, bu artışta mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre daha büyük şirketlerin iflas başvurusunda bulunmasının etkisi olduğunu kaydetti.

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Kurumsal iflaslar dışında 6 bin 159 borçlu da mayısta iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artış kaydetti.

Almanya'da şirketlerin iflas sayısında gözlenen düşüşün devam ettiğine dikkati çeken Destatis'in açıklamasında, bunun bir sebebinin iflas kanununda yapılan erteleme olduğunun altı çizildi.

Alman hükümeti, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu 2020’nin sonuna kadar askıya almıştı. Daha sonra kanunun askıda kalma süresi kamu yardımı alan şirketler için Nisan 2021’in sonuna kadar uzatılmıştı.

Söz konusu kanunun mayısta tekrar uygulanmaya başlanmasının, şirket iflaslarında Mayıs 2021'in verilerine yansımadığını hatırlatan Destatis, buna sebep olarak mahkemelerdeki şirket iflasları işlem süresinin uzun sürmesinden kaynaklandığını da kaydetti.


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