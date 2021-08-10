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Almanya'da yatırımcıların ekonomiye güveni arttı

10.08.2021 - 14:59
Almanya'da yatırımcıların ekonomiye güveni arttı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da yatırımcıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 4. dalgadan ve Çin ekonomik büyümesinde yavaşlamadan endişe duymasının etkisiyle temmuz ayına göre 22,9 puan azalarak 40,4 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Kovid-19’da 4. dalga ve Çin’de ekonomik büyümede yavaşlama gibi endişelerle ağustosta temmuza kıyasla 22,9 puan düştü.

Temmuzda 63,3 puan olan endeks, bu ay 40,4 puan seviyesine geriledi. Endekse ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta 56,7 puan olması yönündeydi. Endeksteki düşüş, Mayıs 2021’den beri art arda aylık 3. düşüş olarak kayıtlara geçti. Almanya'da ağustosta Mevcut Durum Endeksi ise temmuz ayına kıyasla 7,4 puan artarak 29,3 puana çıktı.

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ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin düşüşünü üçüncü aya taşıdığını belirterek, “Bu, sonbaharda olası bir dördüncü Kovid-19 dalgası veya Çin ekonomisindeki büyümede yavaşlama gibi Alman ekonomisi için artan risklere işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ihracata bağımlı Alman sanayisinin özellikle ABD ve Çin'den gelen talep artışından fayda sağladığını vurgulayan analistler, son aylarda ham madde sağlamada zorluklar ve malların nakliyesinde konteyner krizi nedeniyle ülkenin sanayisinde büyük tedarik dar boğazları yaşandığını belirtiyor.


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