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Almanya'da sanayi üretimi 7 aydır yükseliyor

08.01.2021 - 12:48
Almanya'da sanayi üretimi 7 aydır yükseliyor | Ekonomi Haberleri

Almanya'da, kasımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasında kamuda uygulanan kısıtlamalara rağmen, ara malı, sermaye malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0,9 yükselen sanayi üretimi, böylece art arda 7 ay artış kaydetmiş oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasım 2020’de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı. Sanayi üretimi, Kasım 2019'a göre ise yüzde 2,6 azalış kaydetti. Ekonomistler sanayi üretiminin kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artmasını bekliyordu.

Daha önce yüzde 3,2 arttığı açıklanan ekim ayı verisi ise yüzde 3,4 artışa revize edildi. Veriler, ekim ayına kıyasla kasımda enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,2 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 1,3 ara malları üretimi yüzde 2,3 arttı. Tüketim malları üretiminde ise yüzde 1,7 düşüş görüldü. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 3,9 azalış olurken, inşaatta yüzde 1,4 artış kaydedildi.

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"SANAYİDE GÖRÜNÜM TEMKİNLİ"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İmalat ve inşaat sektörleri kasımda üretimlerini daha da artırabilirken, enerji sektöründe düşüş görüldü." ifadesi kullanıldı.

Sanayi ekonomisinin görünümünün salgın ve Kovid-19’un yayılmasını önlemek için alınan kısıtlamalar nedeniyle “temkinli” kalmaya devam ettiği belirten açıklamada, “Ancak son zamanlarda siparişlerin durumu ve şirketlerin beklentileri iyileşti. Bu, geçen yılın baharında yaşanılanın aksine, sektörün Kovid-19'a karşı getirilen kısıtlamalardan daha az etkilendiğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

BİLGİSAYAR ÜRETİCİLERİ, ÜRETİMLERİNDE BÜYÜK BİR ARTIŞ BEKLİYOR

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) Alman sanayicilerinin, gelecek 3 ay için üretim beklentilerinde bozulma yaşandığını bildirdi.

Açıklamada, kasımda 5,6 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin aralıkta 4,5 puana gerilediği belirtilerek, bilgisayar üreticilerinin ise üretimlerinde büyük bir artış bekledikleri kaydedildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Çeşitli sektörlerde tablo çok farklı olsa da, üretimi kısıtlama planları düşük görünüyor." ifadesini kullandı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ne Almanya'daki Kovid-19 kısıtlamaları ne de bazı komşu ülkelerdeki daha sıkı kalan kısıtlamalar kasımda Alman sanayisini etkilemedi. Bunun yerine, sanayi üretimi ve ihracat, kasımda pozitif ivmesini sürdürerek, ekonominin dördüncü çeyrekte tekrar daralmasını önleyebileceği umutlarını canlı tuttu.” ifadesini kullandı.


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