Merkez Bankası repo ihaleleri gerçekleşti | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 76 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 15 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira, 18 Ocak vadeli repo ihalesi ile 25 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

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İhalelere toplam 200 milyar 910 milyon liralık teklif geldi. İhalelerde basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz; 15 Ocak vadeli ihalede yüzde 18,50, 18 Ocak vadeli ihalede ise yüzde 18,48 seviyesinde gerçekleşti.

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