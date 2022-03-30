Almanya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,6'a yükselirken, böylelikle 32 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Almanya'da mart ayında yıllık enflasyon yüzde 7,6'a yükselerek, 1990 yılından beri görülen en yüksek seviyeye olarak kayıtlara geçti. Almanya enflasyonunda yaşanan bu yükselişte, enerji maliyetlerindeki artış etkili oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 2,5 olurken; ekonomistlerin beklentisi yüzde 1,9 olarak açıklanmıştı.

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