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Almanya'da enflasyon 29 ayın zirvesinde

29.11.2021 - 18:02
Almanya'da enflasyon 29 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Almanya’da enflasyon kasım ayında tahminlerin üzerinde gelirken; tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 5.2 ile 1992’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya’da enflasyon Kasım ayında tahminleri aşarak yüzde 6’ya yükseldi. Beklenti yüzde 5.5’ti. Birçok Avrupa ülkesinde enflasyon rakamları tahminlerin üzerine yükselirken yetkililer enflasyonundaki yükselişin büyük oranda geçici faktörlerden kaynaklandığı görüşünde.

Bugün İspanya’da açıklanan enflasyon verisi de gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışın etkisi ile yüzde 5.6 yükselerek 30 yılın zirvesine çıktı.


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