‹ Önceki Haber Çeyrek altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı Merkez Bankası repo ihaleleri tamamlandı

Almanya'da bileşik PMI yükseldi

19.02.2021 - 13:13 | Son Güncelleme :
Almanya'da bileşik PMI yükseldi | Ekonomi Haberleri

Almanya'da ocak ayında 50,8 olan bileşik PMI, şubatta 51,3 puan olarak tespit edildi.

Almanya`da bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 0,5 puan ile beklentilerin üzerinde artarak 51,3 puana yükseldi. IHS Markit tarafından hazırlanan öncü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya’da ocakta 50,8 olan bileşik PMI, şubatta 51,3 puan olarak tespit edildi. Bu da son 2 ayın en yükseği olarak kayıtlara geçti. Beklenti endeksin 50,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Hizmet sektörü PMI verisi şubatta 46,7’den 45,9’a inerek, son 9 ayın en düşüğüne geriledi. Ülkede imalat sektörü PMI ise 59’dan 62,2’ye yükseldi. İmalat sektöründeki PMI verisi son 36 ayın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şubat ayındaki PMI verilerinin, Kovid-19 salgınının yayılmamasını önlemeye yönelik sıkı kısıtlamalar karşısında Alman ekonomisinin dirençli kaldığını gösterdiğini belirterek, “Bu kısıtlamalar nedeniyle hizmet sektöründeki zayıflık, imalat sektöründe güçlü ve ihracata dayalı büyüme ile dengelenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.560 Değişim: 0,90% Hacim : 37.143 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.550 19.02.2021 Yüksek 1.567
Açılış: 1.552
6,9758 Değişim: 0,16%
Düşük 6,9474 19.02.2021 Yüksek 6,9992
Açılış: 6,9644
8,4602 Değişim: 0,32%
Düşük 8,4198 19.02.2021 Yüksek 8,4791
Açılış: 8,4331
399,79 Değişim: 0,49%
Düşük 394,74 19.02.2021 Yüksek 400,83
Açılış: 397,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.