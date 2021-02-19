‹ Önceki Haber Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi Sonraki Haber › Almanya'da bileşik PMI yükseldi Almanya'da bileşik PMI yükseldi

Çeyrek altın kaç TL?

19.02.2021 - 12:22
Çeyrek altın kaç TL? | Altın Haberleri

Altının gram fiyatı, 395 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 397,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını 2.660 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki toparlanmaya paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 398,5 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından, kayıplarını kısmen telafi etti ve saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 397,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2.660 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı da bugün Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesi olan 1.760,8 doları görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.774 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerle yükseliş eğiliminde hareket eden ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile G7 Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.560 Değişim: 0,90% Hacim : 37.143 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.550 19.02.2021 Yüksek 1.567
Açılış: 1.552
6,9756 Değişim: 0,16%
Düşük 6,9474 19.02.2021 Yüksek 6,9992
Açılış: 6,9644
8,4554 Değişim: 0,26%
Düşük 8,4198 19.02.2021 Yüksek 8,4791
Açılış: 8,4331
399,02 Değişim: 0,30%
Düşük 394,74 19.02.2021 Yüksek 400,83
Açılış: 397,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.