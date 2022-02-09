Almanya Merkez Bankası'ndan 'faiz' mesajı | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Nagel, 2022 yılı için faiz artış sinyali verdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi üyesi ve Almanya Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Joachim Nagel, bir gazeteye yaptığı açıklamada enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın bu sene faiz artırabileceğini değerlendirdi.

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Nagel verdiği mülakatta "Eğer mart ayına kadar enflasyonda resim değişmezse para politikasında normalleşmeyi desteklerim" şeklinde belirtirken; ilk adım olarak varlık alımlarının bu sene sonlandırılacağını ve sonrasında faiz artırımı olabileceğini söyledi.