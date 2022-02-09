Kavcıoğlu'dan TL'ye geçişte destek mesajı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, kaynaklardan edinilen bilgiye göre; TOBB üyeleriyle yaptığı görüşmede firmalara TL'ye geçiş konusunda desteğin süreceği mesajını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynaklara göre görüşmede Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını ifade etti. Kavcıoğlu firmalara, TL'ye geçiş konusunda desteğin süreceği mesajını verdi.

Bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerektiğini ifade eden Kavcıoğlu, YUVAM sistemi ile yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, Türkiye'de hesap açarak Merkez Bankası'na gönderebileceklerini belirtti.