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Almanya Merkez Bankası 42 yıldır ilk kez kar payı dağıtmayacak

03.03.2021 - 15:33
Almanya Merkez Bankası 42 yıldır ilk kez kar payı dağıtmayacak | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, temerrüt ve faiz artışı riskleri nedeniyle 2020 yılı için kar payı dağıtmama kararı aldı.

Almanya Merkez Bankası'ndan (Bundesbank) yapılan açıklamada, Banka'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) varlık alım programları kapsamında aldığı tahvillerde zarar edilme olasılığına ve tahvillerde temerrüt riskine karşı ayırdığı karşılık miktarını 2,4 milyar avro artırarak 18,8 milyar avroya yükselttiği, bunun sonucunda Bundesbank'ın, geçen yıl için kar payı dağıtmama kararı aldığı belirtildi.

Artan riskler nedeniyle 1979'dan beri ilk kez kar payı dağıtmayacak olan Bundesbank, 2019'da Almanya Maliye Bakanlığı'na 5,9 milyar avro temettü ödemesinde bulunmuştu.

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Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kapsamlı para politikası önlemlerinin Banka'nın bilançosundaki riskleri artırdığını belirterek, "Bu (risklere ayrılan karşılık), geçen yıl risklerdeki artışı sadece kısmen kapsıyor. Bir yandan temerrüt riski arttı. Çünkü büyük hacimli şirket tahvilleri satın aldık. Diğer yandan faiz oranı riski yükseldi." ifadelerini kullandı.

Weidmann, Frankfurt'ta Bundesbank'ın yıllık finansal raporu sunumunda da, Alman ekonomisinin, beklentilere paralel olarak 2022'nin başlarında kriz öncesi seviyesine tekrar ulaşacağını söyledi.

Enflasyonun bu yıl yüzde 1,8'in biraz üzerinde kalmasının beklenebileceğini ifade eden Weidmann, gelecek yıl için düşük fiyat artışı tahmini yaptıklarını kaydetti.

Salgın sonrası kamu maliyesini tekrar sağlam bir zemine oturtmanın önemine dikkati çeken Weidmann, Almanya'nın uzun vadede daha fazla mali güçlükle karşı karşıya kalabileceğine işaret etti.


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