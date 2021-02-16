‹ Önceki Haber Bakan Varank'tan uzay çalışmaları için İngiltere mesajı Bakan Varank'tan uzay çalışmaları için İngiltere mesajı Sonraki Haber › Çeyrek altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira?

Almanya imalat sanayi istihdamında 10 yılın en sert düşüşü

16.02.2021 - 13:06
Almanya imalat sanayi istihdamında 10 yılın en sert düşüşü | Ekonomi Haberleri

Almanya'da imalat sanayisinin toplam istihdamı, geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2010'dan beri en yüksek oranlı düşüşü göstererek bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azaldı.

 

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2020 yılı aralık ayına ilişkin imalat sanayisi istihdamı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede, 50 ve daha fazla çalışanı olan imalat sanayisi şirketlerinin sağladığı istihdam, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

İmalat sanayisi istihdamı, 2020 yılı genelinde ise 2019’a göre yüzde 2,2 azalış kaydetti. İstihdam edilen kişi sayısı da 2020’de 5 milyon 489 bine geriledi.

Destatis açıklamasında, sanayinin toplam istihdamının 2010’de yaşanan mali ve ekonomik kriz nedeniyle bir önceki yıla göre 2,4 gerilediği hatırlatıldı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Kovid-19'un etkisi çalışma süresi ve ödenen ücretlerde de hissedildi. Açıklamaya göre, imalat sanayisinde toplam çalışılan saat 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 düşerek 7,9 milyar saate, ücretler de yüzde 5,1 azalarak 288 milyar avroya geriledi.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, Kovid-19 nedeniyle küresel talepteki düşüşten olumsuz etkilenirken, aralık ayında çalışan sayısı da neredeyse tüm sektörlerde azaldı.

İstihdam en çok yüzde 5,8 ile metal sektöründe azalırken, bu oran otomobil ve makine mühendisliği sektörlerinde sırasıyla yüzde 4,5 ve 3,2 olarak kayıtlara geçti. Kimya sektöründe ise istihdam yüzde 1,6 artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.543 Değişim: -1,26% Hacim : 40.325 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.522 16.02.2021 Yüksek 1.576
Açılış: 1.569
6,9778 Değişim: 0,20%
Düşük 6,8965 16.02.2021 Yüksek 7,0183
Açılış: 6,9642
8,4581 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3877 16.02.2021 Yüksek 8,5013
Açılış: 8,4546
405,68 Değişim: -0,38%
Düşük 402,29 16.02.2021 Yüksek 408,80
Açılış: 407,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.