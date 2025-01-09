Almanya ihracat ve sanayi üretimi arttı

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Federal istatistik ajansı Destatis, sanayi üretiminin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttığını bildirdi.

Bu rakam, finansal veri şirketi FactSet'in görüştüğü analistlerin beklediği yüzde 0,5'lik artıştan daha yüksek oldu.

Gemi ve tren gibi ağır vasıtaların üretimi yüzde 11,4, enerji sektörü ise yüzde 5,6 artışla başı çekti.

Ancak tüm sektörlerdeki üretim, Kasım 2023 seviyesinin yüzde 2,8 altında kaldı.

Destatis, Almanya'nın ihracatının ekim ayındaki yüzde 2,8'lik düşüşün ardından toparlanarak kasım ayında yüzde 2,1 arttığını söyledi.

Destatis, kasım ayındaki toplam ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 gerileyerek 127,3 milyar avroya (131 milyar dolar) ulaştığını belirtti.

ING Bank analisti Carsten Brzeski, rakamların Alman ekonomisinde "önemli bir toparlanma" olduğunu gösterecek kadar güçlü olmadığını belirterek, ABD'de seçilen Başkan Donald Trump'ın tehdit ettiği gümrük vergilerinin ileride daha fazla sorun yaşanacağının sinyalini verdiğini söyledi.

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Brzeski "Üretim kapasite kullanımı, yalnızca mali kriz ve ilk kapanmalar sırasında görülenlerle karşılaştırılabilecek kadar düşük seviyelerde. Bu, endüstriyel bir güç merkezi olarak bilinen bir ülkenin pek de hoş olmayan bir resmini çiziyor." dedi.

Alman sanayisi yüksek enerji fiyatları, Çin'deki sert rekabet ve zayıf küresel taleple boğuşuyor.