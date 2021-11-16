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Almanya’da yüksek enflasyon zenginleri daha çok vuruyor

16.11.2021 - 17:54
Almanya’da yüksek enflasyon zenginleri daha çok vuruyor | Ekonomi Haberleri

Ekonomi Araştırma Enstitüsü, ülkedeki yüksek enflasyonun zengin haneleri yoksul hanelere göre daha ağır vurduğunu belirtti.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Almanya'da "Mevcut Yüksek Enflasyon Oranlarının Dağılımsal Etkileri" araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, aylık net geliri 5 bin avronun üzerinde olan bir hanenin alışveriş sepetinin fiyatının ekimde bir önceki yıla göre yüzde 4,8 arttığı belirtildi.

Aylık 1.300 avrodan az kazanan haneler için artışın yıllık yüzde 4 olduğu ifade edilen araştırmada, ülkede ortalama enflasyon oranın da ekimde yüzde 4,5 ile 1993 sonundan bu yana seviyeye ulaştığı hatırlatıldı.

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Ifo'nun hesaplamasında, net geliri 1.300 ile 1.700 avro arasında olan haneler için ekimde enflasyon oranı yüzde 4,4, 1.700'den 5.000 avroya kadar olan gelir sınıflarında ise yüzde 4,6 olduğu görüldü.

Araştırmada, şunlar kaydedildi:

"2019 ile karşılaştırıldığında, fiyatlar, korona krizinden önceki yıllardaki ortalamadan daha hızlı arttığı için en yoksul haneler alışveriş sepetlerine şu anda 19 avro ve en zengin haneler ayda 111 avro daha fazla harcamak zorunda. Yüksek enflasyon oranları özellikle tüketicileri beklenmedik bir şekilde vurduğu için ekonomik sonuçları oluyor. Bu (yüksek enflasyon), tüketicilerin satın alma güçlerini azaltıyor. Çünkü gelirleri, yaşam maliyetiyle aynı oranda artmıyor. Yoksul haneler tüketimlerini daha fazla sınırlamak zorunda kalıyor."

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, zengin haneler ile fakir haneler arasındaki enflasyon oranı farkının alışveriş sepetinin bileşimine bağlı olduğunu belirterek, "Akaryakıt ve otomobil alımı için yüksek fiyatlar, daha zengin hanelerin aylık harcamalarının daha büyük bir bölümünü oluşturuyor." ifadesini kullandı.


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