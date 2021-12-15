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Almanya’da enflasyon 29 yılın en yükseğinde

15.12.2021 - 15:16
Almanya’da enflasyon 29 yılın en yükseğinde | Ekonomi Haberleri

Almanya’da gıda ürünlerinden akaryakıta kadar birçok temel ihtiyaç ürününe zam yapılırken, enflasyon artışı ise son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya’da enflasyon artışının son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaşması ile gıda, ulaşım, akaryakıt, gaz, elektrik ve kiralara yapılan zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Almanya Federal İstatistik Ofisi‘nin (Destatis) son verilerine göre, benzinin fiyatı geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 41,2 oranında artarken, LPG yüzde 46, dizel ise yüzde 48,5 artış gösterdi. Raporda, enerji ve yakıt fiyatlarındaki artışın yüzde 22,1 olduğu kaydedilirken, kalorifer yakıt fiyatının bir yıl içinde yüzde 101,1 arttığı görüldü. Gıda ürünlerinden yumurta yüzde 14,7 artarken, patatese yüzde 35,5 oranında, koyun, keçi ve sığır etine ise yüzde 20 oranında zam yapıldı. Metal fiyatları yüzde 60,9 artarken, kereste fiyatı da yüzde 48,4 artış kaydetti.

Öte yandan Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn) tren seferlerine zam yaptığını duyururken, taşıt fiyatları yüzde 6,4 seviyesinde yükseldi.

FİYAT ARTIŞLARI MARKET ALIŞVERİŞİNE YANSIDI

Almanya’nın Köln kentinde işçi olarak çalışan Zafer Akdemir, “Enerji fiyatları aşırı derecede pahalandı. Şu ana kadar gaza 100 Euro ödüyorsak bu, gelecek yıldan itibaren iki katına çıkmış durumda. Aynı zamanda bu, benzin fiyatlarına da yansıyor. Orada da son 1 yıl içinde aşırı düzeyde bir patlama oldu” dedi. Fiyat artışlarını market alışverişlerinde hissettiklerini dile getiren Akdemir, “Alışverişte yüzde 20, yüzde 30 gibi bir pahalılık görünüyor diyebilirim. Ev kiraları da son 1-2 yıl içinde aşırı düzeyde artmış bulunuyor” ifadelerini kullandı

60 METREKARE DAİREYE 800-900 EURO KİRA

Fiyat artışlarının kendilerini olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Ömer Salman, “Hayat pahalılığı kesinlikle var. Şiddetli bir şekilde var yok diyemeyiz. Özellikle benzin fiyatları geçen seneye oranla çok daha farklı bir noktaya vardı ve daha da yükseleceğini söylüyorlar” dedi. Mutfak masraflarının da arttığını belirten Salman, “Eskiden 50 Euro ile çok sayıda torbayla çıkıyordun, şimdi o kadar torbayla çıkamıyorsun oradan fark ediliyor. Her ürünün fiyatını kontrol edemiyoruz ama sonuçta miktara baktığımız zaman zamlanma var” diye konuştu. Salman, “Kızımı evlendirdim onun için ev baktık. 60 metrekare daireye 800-900 Euro kira isteyenler var. Köln’ün standart yerlerinden bahsediyoruz, aşırı zengin yerleri de değil yani. Hayat şartları eskisi gibi değil çok zorluyor artık” şeklinde konuştu.

Almanya’nın Köln kentinde taksi şoförlüğü yapan Merih Kırkıcı ise, hayat pahalılığının olduğunu dile getirerek, “80 Euro’ya aldığımız mazotu şu an 110 Euro’ya dolduruyoruz. Gıda fiyatlarında ciddi artış var. Ekmek, peynir gibi en ufak şeylerde bile artış var“ diyerek tepkisini dile getirdi.

Almanya’daki Toptan Eşya Fiyat Endeksi ise, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,2 artarak son 47 yılın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlar enflasyonun yükselmesinin nedeni olarak enerji fiyatlarının hızlı yükselişini gösteriyor.


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