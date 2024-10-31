Alman Siemens'ten 10 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı

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Alman sanayi devi Siemens, yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirmek amacıyla, yaklaşık 10 milyar dolara ABD'li yazılım uzmanı Altair Engineering'i satın aldığını duyurdu.

APF haberine göre Münih merkezli grup, yaptığı açıklamada, "Siemens, satın almayla birlikte lider teknoloji şirketi konumunu ve endüstriyel yazılımlardaki liderlik rolünü güçlendiriyor" dedi.

Uzun yıllardır ağır sanayi ekipmanları üreten ve küresel çapta faaliyet gösteren Siemens, son yıllarda odağını dijital teknoloji ve fabrika otomasyonuna kaydırmaya çalışıyor.

Siemens CEO'su Roland Busch, "Altair'in simülasyon, yüksek performanslı hesaplama, veri bilimi ve yapay zeka alanlarındaki yetkinlikleri, şirketin yapay zeka ve simülasyon alanındaki erişimini artıracak" dedi.

Endüstri ve fabrika otomasyonuna yönelik yazılımları da kapsayan dijital endüstri bölümü, grubun son yıllardaki büyümesinin itici gücü haline geldi.

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Busch, satın almanın dünyanın en kapsamlı yapay zeka destekli tasarım ve simülasyon portföyünü yaratacağını söyledi.

Açıklamada, Altair hissedarlarının hisse başına 113 dolar alacağı ve bunun da yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kurumsal değere karşılık geleceği belirtildi.

İşlemin Siemens'in dijital iş gelirini yüzde 8 artırması bekleniyor. 2023 mali yılında bildirilen dijital iş gelirinin ise yaklaşık 650 milyon dolar artması öngörülüyor.

1985 yılında kurulan Altair Engineering, 2017 yılında Nasdaq borsasında halka açıldı.

Merkezi ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan şirketin bünyesinde 3.500'den fazla kişi çalışıyor. Siemens'in ise dünya genelinde 320.000 çalışanı bulunuyor.