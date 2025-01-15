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Alman ekonomisi seçimler öncesi yeniden daralıyor

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#Almanya#Ekonomi#Big Para
Alman ekonomisi seçimler öncesi yeniden daralıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 13:15

Alman ekonomisi açıklanan resmi rakamlara göre 2024'te üst üste ikinci kez daraldı. Avrupa'nın en büyük ekonomisinin önümüzdeki ay seçimlere gitmesiyle birlikte güçlü bir toparlanma umudu da azaldı.

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Federal istatistik ajansı Destatis'in ön verilerine göre, avro bölgesinin en büyük ekonomisinde gayri safi yurt içi hasıla geçen yıl yüzde 0,2 düştü.  2023'te de yüzde 0,3'lük bir daralma yaşanmıştı.

AFP haberine göre Alman ekonomisi, yüksek enerji maliyetlerinin imalat sektörünü vurmasından, Çin ve diğer önemli ihracat pazarlarından gelen zayıf talebe ve kalifiye iş gücü eksikliği gibi köklü yapısal sorunlara kadar uzanan bir fırtınayla karşı karşıya kaldı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, ekonominin geçen yıl döngüsel ve yapısal baskılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Brand "Bunlar arasında, Alman ihracat sektörü için kilit satış pazarlarında artan rekabet, yüksek enerji maliyetleri, yüksek kalmaya devam eden faiz oranları ve belirsiz ekonomik görünüm yer alıyor" dedi.

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Ön veriler, ekonominin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daraldığını da gösterdi.

Önümüzdeki yıl ekonominin toparlanma konusunda sıkıntı yaşayacağına dair endişeler artıyor. Bunun bir nedeni de içerideki siyasi kriz.

Şansölye Olaf Scholz liderliğindeki koalisyonun dağılmasının ardından Almanya, 23 Şubat'ta erken seçime gidiyor. Ancak yeni bir koalisyon ortaya çıkana kadar bir durgunluk döneminin yaşanması bekleniyor.

Bu arada ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisine yönelik ithalatı gümrük vergileriyle vuracağı tehdidi Alman ihracatçıları arasında tedirginliği artırıyor.

Çarşamba günü açıklanan veriler, hükümet tahminleri de dahil olmak üzere çoğu tahminle uyumluydu.

Alman Merkez Bankası, Aralık ayında 2025 yılı büyüme tahminini daha önce yüzde 1,1 olarak tahmin etmişken, bunu yüzde 0,2'ye düşürdü.

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#Almanya#Ekonomi#Big Para

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