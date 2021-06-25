‹ Önceki Haber ABD'li devler 'stres testi'nden geçti ABD'li devler 'stres testi'nden geçti Sonraki Haber › SPK'dan 3 halka arza onay! SPK'dan 3 halka arza onay!

Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV sabit tutulacak

25.06.2021 - 09:48
Alkol ve tütün ürünlerinde ÖTV sabit tutulacak | Ekonomi Haberleri

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak.

 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,34% Hacim : 10.616 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.392 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,7746 Değişim: 0,76%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,8024
Açılış: 8,7087
10,4836 Değişim: 0,75%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,5061
Açılış: 10,4059
502,97 Değişim: 1,19%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 503,30
Açılış: 497,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.