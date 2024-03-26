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Alibaba halka arzı geri çekti

26.03.2024 - 17:02 | Son Güncelleme :
Alibaba halka arzı geri çekti | Ekonomi Haberleri

Çin e-ticaret devi Alibaba, yaptığı açıklamada, lojistik ve perakende kolu Cainiao için planlanan ilk halka arzını geri çektiğini söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Alibaba Group Salı günü yaptığı açıklamada, Cainiao'nun "Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'ndaki ilk halka arz ve listeleme başvurusunu geri çektiğini" söyledi. AFP'nin haberine göre şu anda Cainiao'da yüzde 63,7 hisseye sahip olan grup, bunun yerine azınlık hissedarlarının elinde kalan kalan özsermayeyi toplam 3,75 milyar dolar karşılığında geri satın almayı teklif edecek.

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Alibaba  Cainiao'nun küresel lojistik ağının uzun vadeli stratejik genişlemesini yürütmesine destek olmak amacıyla geçen yıl Eylül ayında duyurduğu listelemeyi iptal ettiğini söyledi. Karar, Alibaba'nın Kasım ayında, şirketin yeniden yapılanma programının bir parçası olan bulut bilişim işinde planlanan bölünmenin iptal edildiğini duyurmasının ardından geldi.

Çin'deki çevrimiçi alışverişte öncü olan Alibaba, New York ve Hong Kong'da işlem görmekte.

Merkezi Çin'in doğusundaki Hangzhou'da bulunan Alibaba, ülkenin dijital sektörünün önemli bir oyuncusu ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde tüketici harcamalarının barometresi olarak değerlendiriliyor. Şirket geçen ay hayal kırıklığı yaratan üç aylık sonuçlar yayınladı. 31 Aralık'ta sona eren çeyrekte şirketin net kârında yıllık yüzde 77'lik bir düşüş kaydedildi. 


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