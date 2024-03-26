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Altın yükselişte

26.03.2024 - 15:41 | Son Güncelleme :
Altın yükselişte | Altın Haberleri

Altının ons fiyatı yükselişe geçerek 2200 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise 2277 TL'ye kadar çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları rekorlar kırmış ancak sonra düşüşe geçmişti. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD enflasyonunun hala yüzde 2 hedefine inmediğini ancak bu yıl içinde faiz indirimine başlayabileceklerini belirtmişti. 

2172 dolar seviyesinden güne başlayan altının ons fiyatı gün içinde 2200 dolar seviyesine kadar çıktı. Şu anda altının ons fiyatı 2192 dolar seviyesinde. Ons/Altın'daki yükselişin etkisi ile güne 2244 TL seviyesinden başlayan gram altın ise 2277 TL'ye kadar yükseldi. Serbest piyasada altının fiyatı ise 2403 TL seviyesinde. Çeyrek altın 4121 TL fiyatından alıcı buluyor. 


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