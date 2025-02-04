Akıllı telefonda ‘takas yöntemiyle satış’ dopingi

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Geçen hafta İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen Samsung Türkiye de, yapay zekâlı telefonlarla satışlarını iki kat artırdığını; satışların yarısına yakın bir kısmının ise ‘takas yöntemiyle yapılan satışlardan’ geldiğini duyurdu.

Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, “S Serisi ile 3 yılda toplam 3 kat büyürken, S24 modelinin gelmesiyle sadece 1 yılda 2 kat büyüme yaşandı. Şu anda Türkiye’de 2.5 milyon yapay zeka destekli Samsung telefon kullanılıyor” dedi.

Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını da yanıtlayan Azdemir, Türkiye’de telefonların yüzde 40’ını takas yöntemiyle sattıklarını anlattı. Takaslı satışlarda her yıl 5 puanlık büyüme yaşandığını kaydeden Azdemir, “Sattığımız ürünlerin yüzde 40’ini takas yöntemiyle satıyoruz. Bu oran 2023’te yüzde 30-35 civarında idi” diye konuştu.

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6 YILDA BİR DEĞİŞİM

Azdemir’in verdiği bilgiye göre, satış noktalarına eski Samsung modelleri ile gelen tüketiciler, son çıkan S25 modelini mevcut etiket fiyatına kıyasla daha avantajlı bir fiyat üzerinden satın alabiliyor.

Öte yandan Azdemir, Türkiye’deki ürünlerin 70’inin Çerkezköy’de üretildiğini de söyledi.

Ayrıca, telefon değiştirme sıklığına yönelik de bilgi veren Azdemir, “Bu süre alt segmentlerde 6, üst segmentlerde ise 3 yıl” değerlendirmesinde bulundu.