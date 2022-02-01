  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Akfen GYO’dan 2.1 milyar TL’lik kar
‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar Merkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar Sonraki Haber › Kartlı ödemeler yüzde 49 arttı Kartlı ödemeler yüzde 49 arttı

Akfen GYO’dan 2.1 milyar TL’lik kar

01.02.2022 - 11:25
Akfen GYO’dan 2.1 milyar TL’lik kar | Ekonomi Haberleri

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından açıklanan 2021 yılı finansal sonuçlarına göre, şirketin sermayesi 7 kat artışla 1.3 milyar TL’ye ve öz kaynakları 6 kat artarak 4.3 milyar TL’ye dayandı. Şirket bir önceki yıl 240 milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2.1 milyar TL’lik kâra ulaştı.

Mevcut finansallarının güçlendirilip, birçok alanda şirketin gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik 2021 yılında art arda yeni kararları uygulamaya sokan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), bu adımların sonuçlarını fazlasıyla aldı. Şirket tarafından açıklanan 2021 finansal sonuçlarına göre şirket bulunduğu her alanda rekor büyüme gerçekleştirmeyi başardı.

240 MİLYON TL’LİK ZARAR 2.1 MİLYAR TL KARA DÖNÜŞTÜ

Akfen GYO tarafından açıklanan 2021 rakamlarına göre, şirketin sermayesi 184 milyon TL’den 7 kat artışla 1.3 milyar TL’ye çıkarken, şirketin öz kaynakları 6 kat artarak 718 milyon TL’den 4 milyar 357 milyon TL’ye ulaştı.

Şirketin 2.9 milyar TL olan toplam aktifleri ise 2.5 kat artışla 6.9 milyar TL’ye dayandı. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin toplam değeri yine 2.5 kat artışla 2.7 milyar TL’den, 6.2 milyar TL’ye çıktı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Şirket, 2021 yılında attığı adımlarla, net işletme sermayesi eksi 490 milyon TL’den artı değere ulaştı. Şirketin net borcu 200 milyon Euro’dan yüzde 37’lik azalışla 127 milyon euroya geriledi. Şirket bir önceki yıl 240 milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2.1 milyar TL’lik kâra ulaştı.

Şirketin portföy gelirleri euro bazında 2.5 kat arttı. Öte yandan gelirler bakımından bir yıllık dönem içerisinde şirketin daha önce elde ettiği 17.2 milyon euroluk gelir rekoru, 17.7 milyon Euro’ya çıktı. 2020 yılında Accor’un işlettiği 19 otelde doluluk oranları yüzde 33 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2021’de yüzde 55’e geldi.

“HENÜZ İLK YILDA ÖNEMLİ İYİLEŞMEYE İMZA ATTIK”

2021 yılı finansallarını değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Yaşanan salgının sektörümüze ve şirketimize olumsuz etkilerini görmeye başlar başlamaz sermaye artırımları, yeni varlık alımları, tahvilin hisseye çevrilerek itfası, otel kiralama sözleşmelerindeki iyileşme ve işletme giderlerindeki azalma ile daha güçlü bilanço ve gelir tablosu hedefledik. Ortaya çıkan sonuçlar daha ilk yılımızda önemli bir iyileşmeye imza attığımızı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Azalan borç ve artan gelirle daha erken dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırım stratejisiyle yola devam ettiklerine dikkat çeken Karaağaoğlu, “Yepyeni bir döneme giren ve nakit fazla üreten bir yapıya kavuşan şirketimiz, borç ve gelir dengesi sürdürülebilir hale gelen ve finansal yapısı hızla büyüyen ve güçlenen bir şirket haline geldi. 2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.031 Değişim: 1,41% Hacim : 9.237 Mio.TL Son veri saati : 11:56
Düşük 2.014 01.02.2022 Yüksek 2.033
Açılış: 2.014
13,3851 Değişim: 0,50%
Düşük 13,2626 01.02.2022 Yüksek 13,4419
Açılış: 13,3182
15,0705 Değişim: 0,64%
Düşük 14,9252 01.02.2022 Yüksek 15,1297
Açılış: 14,974
776,99 Değişim: 0,83%
Düşük 766,55 01.02.2022 Yüksek 779,77
Açılış: 770,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.