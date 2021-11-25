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AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’

25.11.2021 - 10:14
AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’ | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz gün yapılan AK Parti MYK toplantısında dövizdeki artışla ilgili izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantıda faiz düşürmede kararlılık vurgusu yapıldığı öğrenilirken, 3-4 ay içerisinde bu durumun çözüleceği konuşuldu.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde sürpriz bir toplantı yaptı. AK Parti MYK üyelerinin katıldığı toplantıda Ekonomi ve Döviz kurundaki artış değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre, toplantıda Faiz indiriminde kararlılık vurgusu yapıldığı, izlenecek yol haritasıyla yüksek kurun da önüne geçileceği belirtildi. Dolar kurundaki ani artışın vatandaşa iyi anlatılması gerektiği vurgusu yapıldı. Dolar kurundaki ani artışın bir operasyon olduğu da belirtilen toplantıda, soğukkanlı yaklaşımdan yana olunması gerektiği de kaydedildi. Bu süreçte, faizin düşmeye devam etmesi nedeniyle alım ve satımın hızlanacağı ve bu sayede yatırımların artacağı da vurgulanan konular arasında yer aldı.


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