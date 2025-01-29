‘Aile Yılı’na avantajlar damga vuracak

Haberin Devamı

Aile yılında yürütülecek faaliyetlerin belirlenmeye başladığını söyleyen Bakan Göktaş, ailelere ekonomik fayda sağlayacak indirim ve avantajların devreye alınacağını bildirdi. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, Aile Enstitüsü, Nüfus Politikaları Kurulu, dijital bağımlılıkla mücadele çalışmaları, cinsiyetsizleştirme dayatmasına karşı çalışmalar ve uluslararası alanda sürdürülen aile diplomasisine ilişkin çalışmaların yer aldığı sunumdan öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

“Aile Yılı’nda yürütülecek faaliyetler; ‘ekonomik fayda’, ‘farkındalık oluşturma’ ve ‘etkinlikler’ olarak üç kategoride toplandı. Buna göre ailelere ekonomik fayda sağlayacak çeşitli indirim ve avantajlar devreye alınacak. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine ilişkin gençler başta olmak üzere, vatandaşların farkındalığını artıracak faaliyetler yürütülecek. Aile kurumunun öneminin işleneceği farklı temalarla birçok etkinlik hayata geçirilecek.

Haberin Devamı

Deprem bölgesinde geçen yıl başlatılan ve 13 Ocak 2025 itibarıyla 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verilmeye devam edilecek. Fona bugüne kadar 38 bin 60 başvuru alındı. En fazla başvuru 5 bin 68 ile İstanbul’dan gelirken, İstanbul’u 1180 ile Ankara ve 894 başvuru ile İzmir takip etti.

İLK ÇOCUĞA 5 BİN TL DESTEK VERİLECEK

Doğum ve çocuk destekleri kapsamında ise doğacak ilk çocuğa tek seferlik 5 bin liralık doğum desteği verilecek. İkinci çocuğa bin 500 lira, 3’üncü ve sonraki çocuklara da 5 bin liralık destek ödemesi her ay annelerin hesaplarına yatırılacak. Bu destekler çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar sürdürülecek. Destekler 1 Ocak 2025 sonrası doğan tüm çocuklar için geçerli olacak.”