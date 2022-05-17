Ahmet Güleç TİM Başkan adaylığını açıkladı | Ekonomi Haberleri

TİM Başkan adaylığını açıklayan TİM Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç; "Hedefimiz yarının dünyası ile uyumlu, ’güçlü kurum, güçlü ihracatçı, güçlü ihracat‘ anlayışı ile dünya ticaretinden aldığımız payı artırarak dış ticaret fazlası veren bir Türkiye’dir. Değişim için yola çıktık” dedi.

Haziran 2022’de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı seçimleri için; ihracatçı birlik başkanları, yönetim kurulları ve delegelerden aldığı destekle yola çıktığını belirten TİM Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, adaylığını resmen açıkladı. Türkiye’nin hedef pazarlarında daha güçlü bir strateji benimsemek için yola çıktıklarını ifade eden Güleç, her bir sektör ile alt sektörlerinin kendi hedef ülkelerindeki pazarlama stratejileri özelinde “proaktif” ve ışık tutucu bir ihracat hiyerarşisi yaklaşımının benimseneceğini de vurguladı.

“DÜNYA TİCARETİ DEĞİŞİYOR, DEĞİŞİME ÖNDERLİK İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Küresel rekabetin yakın gelecekte daha çetin koşullar yaratacağını vurgulayan Güleç, TİM Başkanlığına çağın gereği olan ”değişim” sürecine önderlik etmek için aday olduğunu belirterek şunları söyledi: “İki dönem İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Başkanlığını ile sekiz yıldır da TİM Sektör Konseyi Başkanlığını yürütmekteyim. Yaklaşık 20 yıldır üretici ve ihracatçı olarak dünyayı gezdim. Şunu gördüm ki, dünya ticaretinden pay alan ve dünyaya kendini tanıtarak en iyi, kalıcı etkileri bırakan ülkelerin sürdürülebilir bir ticaret ve ihracat anlayışı var. Dünya ticareti değişiyor, dönüşüyor. Katma değer anlayışı, kalıcı ve sürdürülebilir ticaret anlayışı da aynı oranda değişiyor. Dolayısıyla kurumsal yapı çok önemli. Dünya ticaretinden pay alma yolculuğuyla ilgili Türkiye’de bu işin birinci kurumu da Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleridir. Ülkemizde 100 bini aşkın imalatçı firma, dünya ile doğrudan iş yapıyor. İhracatçı birliklerimiz var gücüyle çalışıyor, üst kuruluş olarak TİM’in de bu güç ve inançla ihracatçının lokomotif gücü olması gerekiyor. Bu değişime yönetim kurulumuzla birlikte önderlik etmek için yola çıktım.”

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EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ “GİRİŞİMCİ RUHUMUZ”

Girişimciliğin en büyük avantaj olduğunu vurgulayan Güleç, “Ülkemizin çok net avantajları var: Üreten ve genç bir toplum, stratejik lokasyon, zengin kaynaklar ve müteşebbis ruhlu insan gücü. Bu avantajları fayda ve fırsata dönüştürerek, sahip olduğumuz tüm kaynakları daha verimli, daha optimum şekilde harekete geçirmeliyiz. Değişen dünya ticaretinde yapısal dönüşümün yolu; Türkiye İhracatçıları Meclisi’ne ihracatçımızı adeta bir orkestra şefi gibi güçlü, kucaklayan, yol gösteren, lokomotif nitelikli kurumsal bir kimlik kazandırmaktan geçiyor” dedi.

“BİZE DÜŞEN GÖREV: GÜÇLÜ KURUM, GÜÇLÜ İHRACATÇI, GÜÇLÜ İHRACAT”

”Güçlü kurum, güçlü ihracatçı, güçlü ihracat” mottosu ile tüm ihracat ailesini aynı hedefe odaklayarak ”ekonomi diplomasisini” boyutlandırmayı amaçladıklarını belirten Güleç, “Bütünü güçlü kılan parçaların kuvvetidir. Bu doğrultuda, tüm ihracatçı sektörlerimizin küresel pazardaki durumunu sürekli takip eden ve ihracatçılarımızı sürekli bilgilendiren ‘Stratejik Bilgi Merkezi (SİBİM) oluşturmayı planlıyoruz. İhracat ailemiz, hızlı, yaratıcı ve girişimci özelliklere sahip olmasına rağmen bugün, ‘ihracat konsantrasyonu’ konusunda istenilen düzeyin oldukça gerisinde. Hedef pazarlarda daha güçlü olmamız için, her bir sektörün ve alt sektörün hedef ülkelerindeki pazarlama stratejilerine kadar inen ‘proaktif’, ışık tutan bir ihracat hiyerarşisi anlayışı ile hareket edeceğiz. Her sektörün hedef pazarlarını tespit ederek, sektörü temsil eden ihracatçıların tecrübe, bilgi, birikim ve talepleri doğrultusunda tabana yayılan bir strateji benimseyeceğiz. Mottomuzu, ‘bilginin yönetimi’ kavramı üzerine oturtarak ihracata ilişkin tüm verileri enformasyona dönüştürerek, büyük veriyi ihracatımızın yararına açacağız. İhracatta dijital pazarlamayı öncelik alarak genel ihracat stratejisinin en önemli parçası yapacağız. İhracatçının sağladığı kaynakları doğrudan ihracatçının hizmetine sunarak, sorunları zamanında çözen bir yönetim anlayışı içinde güçlü ve dinamik insan kaynağımızdan aldığımız güçle dönüşen dünyanın yeni kuralları gereği ihracatçılarımıza maksimum fayda sağlayacak yeni bir hizmet anlayışını benimseyeceğiz” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN KALKINMA ANAHTARI İHRACAT

Türkiye’nin büyük potansiyeller barındıran bir ülke olduğunun altını çizen TİM Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç sözlerini ”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında her zaman Türkiye’nin çağdaş ve güçlü ekonomiler seviyeye ulaşmasında en büyük görevin ihracata düştüğünü vurgulamakta. Cumhurbaşkanımızın ihracata duyduğu bu güven ve hedefle yola çıktık. Bize düşen vazife de bu vizyondan aldığımız inanç ve azimle var gücümüzle çalışmak ve dünya ticaretinden aldığımız payı çok daha yukarıya taşımak olacak” diyerek tamamladı.

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