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Adana’ya 200 milyon TL değerinde yatırım

28.11.2022 - 09:36 | Son Güncelleme :
Adana’ya 200 milyon TL değerinde yatırım | Ekonomi Haberleri

Limkon’un Adana’da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde planladığı ikinci tesisin temel atma töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplam 200 milyon TL yatırım ile 6 ay içinde hayata geçecek yeni tesisle, bölgede çoğunluğu kadın olmak üzere 5 bin yeni çiftçiye sözleşmeli iş imkânı sağlanacağı belirtildi. Ayrıca domates üretimindeki ekilebilir alanın da 7 bin dekara yükseleceği kaydedildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Limkon’un yeni yatırımı ile ilgili temel atma töreninde konuşan Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, “Limak Şirketler Grubu olarak kurulduğumuz günden bugüne, faaliyette bulunduğumuz tüm sektörlerde yaptığımız gibi gıda sektöründe de ülkemiz, milletimiz, çevremiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için daha sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamayı ve daha yüksek katma değer yaratmayı kendimize misyon edindik. ‘Sıfır atık’ prensibi ile hareket ettiğimiz fabrikamızda, çevre ile ilgili bütün önlemleri standartlara uygun şekilde aldığımızı da özellikle belirtmek istiyorum. Yapmakta olduğumuz yeni yatırımla birlikte, uzun zamandır birlikte çalıştığımız çiftçiler için daha sürdürülebilir bir iş imkânı yaratmayı ve bu ekosistem ile ihracattaki pozisyonumuzu daha da sağlamlaştırmayı amaçlamaktayız” dedi.

Törende Limkon’un kendi enerjisini üretmek için çatıya kurulan 1.8 MW’lık güneş panellerinin de açılışı Bakanı Kirişçi tarafından yapıldı. Yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olan ve yıllık 2.8 milyon kilovatsaat elektrik üretecek güneş panelleri, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayacak.


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